Мутко: «Евро-2016 завершился для России неудовлетворительно, но это меня не пугает»

Министр спорта РФ Виталий Мутко подчеркнул, что не собирается в ближайшее время отменять лимит на легионеров в российской Премьер-лиге.

«После Евро многие рассуждают об ошибках. Когда есть результат – это хорошо. Когда результата нет – плохо. В 2005 году я ввел лимит. Это сработало, после чего все восхваляли это решение.

Евро-2016 завершился для нас неудовлетворительно, но это меня не пугает. Говорят об ошибках тренера, о лимите. Это сказки. Нужно просто работать дальше. Лимит на легионеров – один из элементов в развитии футбола. Если посмотреть на наши клубы, то станет видно, что у нас нет экономической основы. На сегодняшний день на 80 процентов футбол финансируется государством. Мы не будем отменять лимит», – заявил Мутко в эфире телеканала «Матч ТВ».

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