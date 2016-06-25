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  • Мутко: «Евро-2016 завершился для России неудовлетворительно, но это меня не пугает»

Мутко: «Евро-2016 завершился для России неудовлетворительно, но это меня не пугает»

25 июня 2016, 11:22
24

Министр спорта РФ Виталий Мутко подчеркнул, что не собирается в ближайшее время отменять лимит на легионеров в российской Премьер-лиге.

«После Евро многие рассуждают об ошибках. Когда есть результат – это хорошо. Когда результата нет – плохо. В 2005 году я ввел лимит. Это сработало, после чего все восхваляли это решение.

Евро-2016 завершился для нас неудовлетворительно, но это меня не пугает. Говорят об ошибках тренера, о лимите. Это сказки. Нужно просто работать дальше. Лимит на легионеров – один из элементов в развитии футбола. Если посмотреть на наши клубы, то станет видно, что у нас нет экономической основы. На сегодняшний день на 80 процентов футбол финансируется государством. Мы не будем отменять лимит», – заявил Мутко в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Россия Мутко Виталий
Комментарии (24)
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андрей андреев
1466843200
Не парься,все у нас замечательно.Пилите дальше.
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woyser
1466843333
Виталик! Не только футбол, весь российский спорт катится в тартарары! Глаза открой и уйди нафиг в отставку!
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LokoBars
1466845500
Фурсенко после плохого результата на Евро-2012 хватило ума и мужества уйти в отставку, а этот Мудко присосался и отстанет! Все кричат что лимит убивает футбол и чемпионат в целом, а у этого все сказки! Какой же он бред несёт и как же я его ненавижу!!!
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Doberman_07
1466845721
Почему, когда в 2012 году провалились, то Фурсенко ушел, хотя футбол мы в принципе адекватный показывали? А сейчас, играем как г*вно, но Мутко все еще на своем посту, да еще и указывает кому и что делать????
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loboda2012
1466848567
"Непотопляемого" и не может ничего пугать. Он для этого и занимает свой пост, чтобы разрушать из нутри спорт. Как собственно и все правительство там не для того, чтобы развиваться, а для того, чтобы разрушать страну из нутри.
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slawianka
1466853530
Евро прос рали, легкоатлетов на Олимпиаду не пустили, сейчас забанят тяжелоатлетов, но это меня не пугает. «Эти зазнавшиеся вельможи думают, что они незаменимы и что они могут безнаказанно нарушать решения руководящих органов. Их надо без колебаний снимать с руководящих постов, невзирая на их заслуги в прошлом». И.В. Сталин
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serginho8
1466854724
трепло, убери лимит хотя бы для начала !
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serhz
1466859122
А у нас неудовлетворительно было каждые два года !!!!-----2016 -2014 - 2012 -2010 -2008 -2006 -2004 и даже далее ,но Мутко это не пугает !! -и ничего с ним никто не сделает -пацаны питерские -газпромовские своих не сдают
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a-rakhmatov
1466864504
Про...л чемпионат Европы, чуть не про.....л олимпиаду, после таких провалов нормальные руководители уходят в отставку.
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VVM1964
1466866159
ПУГАЕТ , ТОЛЬКО ОДНО - ЖОПА ПОТЕРЯЕТ НАСИЖЕННОЕ МЕСТО ( НО ЭТО ВРЯД ЛИ , ВВП СВОИХ НЕ СДАЕТ )
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