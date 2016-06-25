Ещенко: «Сборной нужен более жесткий тренер»

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о том, какой тренер, по его мнению, нужен сборной России.



«У нас такой менталитет, что нам нужен тренер пожестче. Если дать слабинку, то мы можем расслабиться, а если держать в ежовых рукавицах – будет совсем другое отношение.



Конечно, должны быть и хорошие позитивные эмоции, но важна прежде всего концентрация. Все должны быть едины и выполнять задачу», — сказал Ещенко.



Напомним, что главный тренер сборной России Леонид Слуцкий подал в отставку после провала на Евро-2016.