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Ещенко: «Сборной нужен более жесткий тренер»

25 июня 2016, 06:21
17

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о том, какой тренер, по его мнению, нужен сборной России.

«У нас такой менталитет, что нам нужен тренер пожестче. Если дать слабинку, то мы можем расслабиться, а если держать в ежовых рукавицах – будет совсем другое отношение.

Конечно, должны быть и хорошие позитивные эмоции, но важна прежде всего концентрация. Все должны быть едины и выполнять задачу», — сказал Ещенко.

Напомним, что главный тренер сборной России Леонид Слуцкий подал в отставку после провала на Евро-2016.

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Спартак Россия Ещенко Андрей
Комментарии (17)
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Диктор
1466825311
Возьмите тренера с Газмяса.то что нужно.И команда такая же.
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vladimir-7
1466828884
Предлагаешь Аленя?
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kykyi
1466833630
Синдром "твердой руки", да ни к чему хорошему он не приводит. посмотрите на страну.
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LokoBars
1466835813
Если дать слабинку, то мы можем расслабиться Вот и ещ
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АХ
1466836356
Да был уже жесткий... Капелло, до него жесткий Сёмин. Были и демократичные Слуцкий с Романцевым. Почему игроки не говорят о своих недостатках...?
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Raider26
1466838315
Дебил бля
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JUVENTINO-666
1466842380
Это игроки такие бездарные, научитесь сначала играть футбол потом посмотрим.
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андрей андреев
1466845146
Мне хоть млн дай,хоть рвсстреляй-ну не умею я в футбол играть
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Semargl18
1466860916
Валуев нужен им имхо.,
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basirov
1466867271
Сборной нужны нормальные игроки, которые понимают, что они представляют Россию, что за них болеют миллионы по всей стране, футболисты патриоты, которые хотят играть и выигрывать во благо страны, а не ходить по полю, глазки строить, чтоб перейти в евро клуб. Вы там на хрен никому не нужны.
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