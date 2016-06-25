Дель Боске: «Каким бы патриотом и игроком ни был Пике, его противников это не убедит»

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске прокомментировал критику в адрес защитника Жерара Пике. Пике известен как сторонник независимости Каталонии, за что его часто освистывают фанаты национальной команды.

«Это не имеет значения. Противников Пике ничто не переубедит. Забудьте об этом. Забудьте. Как бы он ни показывал свой патриотизм и какими бы футбольными качествами ни обладал – не существует способа переубедить его противников. Таково положение дел – вот и все.

Я надеюсь, что он останется тверд, проявит способность понимать происходящее в контексте и будет защищать футболку сборной, как он делал это всегда», – сказал Дель Боске.