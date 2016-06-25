Хави: «Матч между Испанией и Италией мог бы состояться в финале»

Бывший полузащитник сборной Испапнии Хави поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2016 против команды Италии.

«Испании и Италии суждено часто играть друг с другом, и это плохо для обеих команд. Встреча состоится слишком рано – они вполне могли бы сыграть в полуфинале или финале.

Я уважаю стиль сборной Италии и характер их игроков. Это самый неудобный для нас соперник. Испания всегда боялась Италии.

Так сложилось, что нам всегда неудобно играть с ними. В последних матчах мы много выигрывали, но всегда есть чувство, что можем запросто проиграть», – сказал Хави.