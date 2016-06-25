Месси: «Меня смущает, когда Неймар прямо мне в лицо говорит, что он – мой фанат»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси охарактеризовал своего одноклубника Неймара.

«Я знаю его еще по «Сантосу», а с его отцом был знаком даже раньше: мы встретились на благотворительном матче Деку. Что касается именно футбола, то Неймар был мне известен благодаря выступлениям в Бразилии и на Кубке Либертадорес.

Я был очень удивлен его личными качествами. Он все еще очень молод, жизнерадостен и счастлив – беззлобный ребенок. Невероятный человек.

Он всегда говорит, что является моим фанатом, и это немного смущает меня, потому что он заявляет об этом прямо мне в лицо.

Когда он только перешел к нам, я понял, что если он говорит так, значит, так оно и есть. Он так чувствует, и я был счастлив, что такой парень говорит обо мне такие вещи. У нас все время сохранялись хорошие отношения», – сказал Месси.

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