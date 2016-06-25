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  • Месси: «Меня смущает, когда Неймар прямо мне в лицо говорит, что он – мой фанат»

Месси: «Меня смущает, когда Неймар прямо мне в лицо говорит, что он – мой фанат»

25 июня 2016, 00:11
8

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси охарактеризовал своего одноклубника Неймара.

«Я знаю его еще по «Сантосу», а с его отцом был знаком даже раньше: мы встретились на благотворительном матче Деку. Что касается именно футбола, то Неймар был мне известен благодаря выступлениям в Бразилии и на Кубке Либертадорес.

Я был очень удивлен его личными качествами. Он все еще очень молод, жизнерадостен и счастлив – беззлобный ребенок. Невероятный человек.

Он всегда говорит, что является моим фанатом, и это немного смущает меня, потому что он заявляет об этом прямо мне в лицо.

Когда он только перешел к нам, я понял, что если он говорит так, значит, так оно и есть. Он так чувствует, и я был счастлив, что такой парень говорит обо мне такие вещи. У нас все время сохранялись хорошие отношения», – сказал Месси.

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Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Неймар
Комментарии (8)
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Loko_Roma
1466806081
...У нас все время сохранялись хорошие отношения, пока я ему не сказал, что не люблю его.
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Doberman_07
1466806534
Если бы в свое время в реал перешел, таким же образом жопу у Роналду лизал бы
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Kano
1466809197
Ну он еще и фанат Роналду. На ЗМ обоих хвалил.
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Astonreal
1466811533
Ход от Месси) Теперь Неймару будет довольно трудно перейти в Реал, после этого интервью, Роналду его туда просто не возьмет)
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Димон Алма-Ата
1466818190
Месси и сам в свое время был фанатом Роналдинью, а потом подрос, окреп и Роналдинью продали.
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zadira56
1466823552
Месси, наверное, самый простой и адекватный из самых талантливых футболистов! Простой "как 5 копеек"! Не то что некоторые наш "звёзды")
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