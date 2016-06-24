Орещук: «После ухода Ионова необходим полузащитник. Обязательно будет приобретение»

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал переход полузащитника Алексея Ионова в ЦСКА на правах аренды и анонсировал покупку нового игрока.

«Мы довольно долго обговаривали условия аренды Алексея Ионова. Были моменты, которые нас не устраивали. Только сегодня удалось найти компромисс с ЦСКА.

Что будет по окончании аренды, сейчас сказать трудно, посмотрим. Ионов принадлежит «Динамо», если он будет хорошо играть, а клуб будет в РФПЛ, то мы с удовольствием его вернем.

Так как Ионов ушел, нам необходим новый крайний полузащитник. Обязательно будет новое приобретение», – сказал Орещук.