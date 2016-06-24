Панов: «Нужны такие тренеры, как Черчесов и Карпин. Саламыч понты игроков сразу на место поставит»

Бывший футболист «Зенита» Александр Панов уверен, что подходящими тренерами для сборной России могли бы стать Валерий Карпин и Станислав Черчесов.

«Нам нужны такие тренеры, как Станислав Черчесов или Валерий Карпин. Им фиолетово — на самолете ты летаешь частном или «Запорожце» ездишь. С игроками нужно жестко разговаривать! Они привыкли, что их лелеют, а пора бы на землю опустить! Распустились все, делают что хотят. Шатов вон в аэропорту журналистов посылает. Как они себя могут считать звездами, если они вообще никто? Слуцкий, к сожалению, не мог этого сделать.

А Черчесов сможет. Он освободился как раз сейчас, выиграл с «Легией» два трофея, молодец. Это оптимальный вариант для всех. Он жесткий, но справедливый. К нему не будет приезжать вся эта блатная гоп-компания, которая только пальцы веером раскидывает. С ним это не пройдет. Саламыч их понты сразу на место поставит и в нужное русло отправит.

Он подберет тех, кто будет пахать в команде. И поверьте, такие найдутся у нас, которые будут грызть за страну, за товарища и партнера. И будут не на самолете летать, а на трамвае ездить», — сказал Панов.