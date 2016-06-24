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  • Панов: «Нужны такие тренеры, как Черчесов и Карпин. Саламыч понты игроков сразу на место поставит»

Панов: «Нужны такие тренеры, как Черчесов и Карпин. Саламыч понты игроков сразу на место поставит»

24 июня 2016, 20:25
11

Бывший футболист «Зенита» Александр Панов уверен, что подходящими тренерами для сборной России могли бы стать Валерий Карпин и Станислав Черчесов.

«Нам нужны такие тренеры, как Станислав Черчесов или Валерий Карпин. Им фиолетово — на самолете ты летаешь частном или «Запорожце» ездишь. С игроками нужно жестко разговаривать! Они привыкли, что их лелеют, а пора бы на землю опустить! Распустились все, делают что хотят. Шатов вон в аэропорту журналистов посылает. Как они себя могут считать звездами, если они вообще никто? Слуцкий, к сожалению, не мог этого сделать.

А Черчесов сможет. Он освободился как раз сейчас, выиграл с «Легией» два трофея, молодец. Это оптимальный вариант для всех. Он жесткий, но справедливый. К нему не будет приезжать вся эта блатная гоп-компания, которая только пальцы веером раскидывает. С ним это не пройдет. Саламыч их понты сразу на место поставит и в нужное русло отправит.

Он подберет тех, кто будет пахать в команде. И поверьте, такие найдутся у нас, которые будут грызть за страну, за товарища и партнера. И будут не на самолете летать, а на трамвае ездить», — сказал Панов.

Источник: Sportbox.ru
Россия Панов Александр Черчесов Станислав Карпин Валерий
Комментарии (11)
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АртурZaСМ
1466790682
Самый подходящий кандидат Черчесов , второй - Карпин, третий - Писарев...
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maratagliulin
1466791059
Правильно сказал
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Doyousmokeweed!?
1466791410
Главное не жирная мразь. Кто угодно. Это падаль ебаная. Лебедев бьётся - слуцкий в попу отдается.
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kykyi
1466791612
Поэтому и не назначат. У нас страна без понтов не может, понты это и есть Россия.
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yorgenbarenz
1466793149
Да как он их поставит? Нагнёт и в угол?Им,обожравшимся денег, пофигу любой авторитет.Возьмут и уйдут из раздевалки.Необходимо жёстко обойтись с этой шайкой,чтобы другим было наукой.Предлагаю: Лишить спортивных званий пятерых "звёзд",избранных западными деятелями в антисборную Европы:Игнашевича,Смольникова,
Головина,Смолова и Кокорина.Запретить тренерскую деятельность Слуцкому на 10 лет и привлечь его к уголовной ответственности за договорный матч Крылья Советов-Терек.Запретить играть профессионально в России Головину и Шатову за аморальное поведение .
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arni3
1466800622
Золотые слова Саня!!! Таких ребят очень много,которые будут землю грызть, дабы российский триколор не замарать!!!
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Kareon
1466802598
Лучше карпина позвать я за него
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VikNMar
1466804667
А я за Черчесова !!!
Ответить
арейская
1466807517
Всё правильно сказал, и пусть это будет кто-то именно из этих двух названных!
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