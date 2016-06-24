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    Вилмотс: «Наингголан курит, но я не запрещаю, это его дело»

    Главный тренер сборной Бельгии Марк Вилмотс рассказал о вредных привычках хавбека национальной команды Раджи Наингголана.

    «Да, Раджа курит. Во Франции и Италии это делают многие. Это его желание, и я не намерен ему запрещать. Вообще, в этом плане я лояльный тренер. Если его организм позволяет ему курить, я не испытываю никаких проблем по этому поводу.

    Я всегда слежу за тем, чтобы ему давали номер с балконом, чтобы случайно не сработала пожарная сигнализация. Из всей сборной курит только он.

    Если я запрещу ему выкуривать пять-шесть сигарет в день, то он все равно будет это делать в тайне от меня. Это его дело, если он хочет закончить с футболом в 30 лет, а не в 35», – цитирует Вилмотса бельгийский портал Sporza.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.06.2016 18:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 24 июня 2016, 23:28

      И пьет, и в карты играет. Вот такой он плохиш...

      0
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 24 июня 2016, 21:45

      курит что ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 24 июня 2016, 18:45

      Игроки сборной России носили бы на руках такого тренера ))

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