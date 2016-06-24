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    «Трабзонспор» предлагает «Спартаку» 750 тысяч и Н'Дойе за Таски

    «Трабзонспор» не оставляет попыток приобрести защитника «Спартака» Сердара Таски. Как сообщает meionorte.com, бордово-голубые намерены предложить девятикратному чемпиону России 750 тысяч евро плюс бывшего нападающего «Локомотива» Даме Н'Дойе.

    Таски вторую часть сезона-2015/16 провел в «Баварии» на правах аренды, завоевав с мюнхенским клубом звание чемпиона Германии и национальный кубок. Н'Дойе также зимой был арендован «Сандерлендом», в составе которого принял участие в 11-ти играх АПЛ и отметился одним голом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.06.2016 15:27
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 25 июня 2016, 15:05

      А Спартак хочет 1,5 лимона.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Kareon 24 июня 2016, 19:43

      Нужен нап на замену зелуишу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 24 июня 2016, 17:52

      И состав турецких тряпок!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 24 июня 2016, 17:16

      И вагон комбикорма в придачу.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 24 июня 2016, 16:34

      Такси конечно продавать придется, но брать в замен бревно, хоть и с доплатой (хотя эта доплата наверно и ЗП не покроет этого бревна) не стоит

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 июня 2016, 16:21

      Да м,турки не дураки.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 24 июня 2016, 16:04

      Не надоят, так затаскают...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 июня 2016, 16:01

      Предложение конечно так себе.... Всё равно что банку кильки выменивать на добротный стейк с доплатой в 50 руб...

      -1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > ivanthebest 24 июня 2016, 16:28

      По мне так одно дерево на другое хотят обменять с доплатой)

      3
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 24 июня 2016, 15:40

      что же они вечно норовят подсунуть того, кто им не нужен) хитрые однако

      3
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