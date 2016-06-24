«Рубин» не захотел расторгать контракт с М'Вила, рассчитывая продать футболиста

«Сандерленд» не оставляет надежд подписать полноценный контракт с хавбеком Янном М'Вила, который принадлежит «Рубину», сообщает Sunderland Echo.



Напомним, что в «Сандерленде» М'Вила играл на правах аренды в прошлом сезоне, а действующий контракт 25-летнего футболиста с российским клубом рассчитан до окончания 2016 года. К слову, в Казани уже дали понять, что француза не рассматривают как игрока команды на следующий сезон РФПЛ. Интересно, что контракт футболиста рассчитан до конца текущего года и английский клуб рассчитывал на то, что «Рубин» расторгнет соглашение. В свою очередь в казанском клубе хотят выручить за полузащитника хоть какие-то средства.



В минувшем розыгрыше АПЛ хавбек провeл 37 матчей, в которых забил один мяч и оформил четыре голевые передачи.