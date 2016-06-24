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  • «Рубин» не захотел расторгать контракт с М'Вила, рассчитывая продать футболиста

«Рубин» не захотел расторгать контракт с М'Вила, рассчитывая продать футболиста

24 июня 2016, 06:36
1

«Сандерленд» не оставляет надежд подписать полноценный контракт с хавбеком Янном М'Вила, который принадлежит «Рубину», сообщает Sunderland Echo.

Напомним, что в «Сандерленде» М'Вила играл на правах аренды в прошлом сезоне, а действующий контракт 25-летнего футболиста с российским клубом рассчитан до окончания 2016 года. К слову, в Казани уже дали понять, что француза не рассматривают как игрока команды на следующий сезон РФПЛ. Интересно, что контракт футболиста рассчитан до конца текущего года и английский клуб рассчитывал на то, что «Рубин» расторгнет соглашение. В свою очередь в казанском клубе хотят выручить за полузащитника хоть какие-то средства.

В минувшем розыгрыше АПЛ хавбек провeл 37 матчей, в которых забил один мяч и оформил четыре голевые передачи.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Сандерленд Рубин М'Вила Янн
Комментарии (1)
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Kulimen
1466745373
Пусть на лавке год сидит или сам контракт свой выкупает, а то охренели французы. Чуть что и такие выходки делают, а как же всегда оставаться профессионалами.
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