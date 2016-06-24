Липпи из-за регламента не сможет стать техническим директором сборной Италии

Бывший наставник сборной Италии Марчелло Липпи не сможет занять должность технического директора итальянской сборной.



Причина такого решения – конфликт интересов. Дело в том, что сын Марчелло Липпи Давиде работает футбольным агентом, а значит Марчелло, согласно регламенту, не имеет права занимать должности в национальной команде Италии. Отметим, что президент итальянской федерации футбола Карло Тавеккио попытался прояснить ситуацию с возможностью назначения Липпи через суд, но опытный наставник отказался от должности еще до решения суда.

Ранее сообщалось, что после Евро-2016 итальянскую сборную возглавит главный тренер «Торино» Джампьеро Вентура.