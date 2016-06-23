Жена Варди: «Интересно, у многих ли хватит смелости извиниться передо мной и мужем теперь?»

Жена нападающего «Лестера» Джейми Варди Ребека Варди хочет, чтобы фанаты клуба принесли ей свои извинения в связи с тем, что футболист остается в клубе. Напомним, после новостей о возможном переходе Варди в «Арсенал» многие болельщики «Лестера» принялись оскорблять супругу игрока в социальных сетях.

«Мне интересно, многие ли из тех, кто поливал меня и мужа грязью без всяких причин, найдут в себе смелость извиниться? За такое поведение должно быть стыдно…», – написала Ребека Варди на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что Варди продлил контракт с «Лестером».