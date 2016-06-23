Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Состав «Локомотива» может пополнить венесуэльский защитник

    По информации El Cerrador «Локомотив» заинтересован в приобретении защитника «Депортиво Тачира» Вилькера Анхеля.

    Железнодорожники уже направили официальный запрос венесуэльскому клубу на предмет трансфера 23-летнего игрока. Также одним из претендентов на защитника является «Пеньяроль».

    В активе Анхеля один гол в 11-ти поединках за сборную Венесуэлы.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.06.2016 18:14
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 июня 2016, 19:59

      Заменить Игнашевича нечем....Ну не наваришься,если поедешь в глубинку и надыбаешь самородка,который на одной части тела вертел всех венесуэльцев,но так и не попал в приличную команду.Что толку фунционеру-коррумпанту привозить хорошего парня с периферии,когда можно провернуть делюгу с венесуэльцем и навариться.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > yorgenbarenz 24 июня 2016, 20:47

      Золотые слова!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 24 июня 2016, 09:42

      Селекция Локо... Съездите в Черноземье... Белгород, Воронеж, Курск. Молодежь бьется "за респект", а не за бабки. И, думаю, многие будут рады поиграть в Премьерке. Да, может быть не сразу в основном составе, но потенциал, на мой взгляд, у них просто потрясающ. И у Локо, на минуточку вспомним, молодежка победитель... Почему бы не брать своих. Рифата можно забывать по-немногу. Продался татарин, если это не утка

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > LokoGoGo 24 июня 2016, 20:46

      Да не продался Рифат! Просто бабка хочет подписать с ним контракт за копейки. В итоге возьмет никакущего негра с зарплатой в полтора ляма. Разве это в первый раз? Жаль, что ты это до сих пор не понял.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > Антибиотик 25 июня 2016, 09:22

      Так шли новости. Мол в 10 раз подняли ЗП, он отказался. Я понимаю, что не в первый раз. Понимаю, что ей черныши выгоднее. Но все же, необходимо сохранять своих воспитанников. И менять топ-менеджмент

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 24 июня 2016, 02:15

      не совершайте глупых покупок их и так было достаточно !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 23 июня 2016, 18:44

      ну не знаю..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 23 июня 2016, 18:44

      Ещё один Хенти?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11