Состав «Локомотива» может пополнить венесуэльский защитник

По информации El Cerrador «Локомотив» заинтересован в приобретении защитника «Депортиво Тачира» Вилькера Анхеля.

Железнодорожники уже направили официальный запрос венесуэльскому клубу на предмет трансфера 23-летнего игрока. Также одним из претендентов на защитника является «Пеньяроль».

В активе Анхеля один гол в 11-ти поединках за сборную Венесуэлы.