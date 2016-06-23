Состав «Локомотива» может пополнить венесуэльский защитник

Заменить Игнашевича нечем....Ну не наваришься,если поедешь в глубинку и надыбаешь самородка,который на одной части тела вертел всех венесуэльцев,но так и не попал в приличную команду.Что толку фунционеру-коррумпанту привозить хорошего парня с периферии,когда можно провернуть делюгу с венесуэльцем и навариться.
По информации El Cerrador «Локомотив» заинтересован в приобретении защитника «Депортиво Тачира» Вилькера Анхеля.
Железнодорожники уже направили официальный запрос венесуэльскому клубу на предмет трансфера 23-летнего игрока. Также одним из претендентов на защитника является «Пеньяроль».
В активе Анхеля один гол в 11-ти поединках за сборную Венесуэлы.