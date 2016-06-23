Аллен находится в сфере интересов «Севильи» и «Суонси»

Хавбек «Ливерпуля» Джо Аллен может продолжить карьеру в «Севилье». Кроме того, заполучить 26-летнего валлийца также желает «Суонси». При этом сообщается, что «лебеди» имеют преимущество перед «рохибланкос» в вероятном трансфере.

«Ливерпуль» же намерен выручить от продажи полузащитника не менее 10-ти миллионов фунтов стерлингов. Сам игрок уже отмечал, что со своим будущим он определится по завершении Евро-2016.

В прошедшем сезоне Аллен принял участие в 19-ти играх АПЛ, забил два гола и сделал одну результативную передачу.