«Вест Хэм» готов заплатить 20 миллионов за нападающего «Ювентуса»

«Вест Хэм» рассматривает возможность приобретения форварда «Ювентуса» Симоне Дзадзы. Вчера 22-го июня в Италии между сторонами были проведены переговоры, в ходе которых «молотобойцами» была предложена сумма в размере 20-ти миллионов евро.

При этом, английскому клубу придется выдержать конкуренцию со стороны «Вольфсбурга», который готов отдать за игрока атаки «бьянконери» на пять миллионов больше.

Что касается самого Дзадзы, то он не горит желанием покидать ряды «старой синьоры», так как у сейчас у него появилась возможность стать твердым игроком основы после ухода Альваро Мораты.

В прошедшем розыгрыше Серии А Дзадза принял участие в 19-ти поединках, отметившись пятью забитыми мячами.