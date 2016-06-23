«Рубин» пополнил защитник сборной Перу Самбрано

Теперь надо запить это большим количеством россиян, если лимит не отменят.
А если отменят, то приобретения сработают по полной.
Центральный защитник сборной Перу и немецкого «Айнтрахта» Карлос Самбрано перешел в казанский «Рубин». В ближайшее время футболист должен присоединиться к команде Хави Грасии для подготовки к новому сезону.
В прошедшем сезоне Бундеслиги Самбрано провел в составе «Айнтрахта» 24 матча. Известно, что в его услугах был также заинтересован «Ростов», но стороны не смогли договориться.
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