«Рубин» пополнил защитник сборной Перу Самбрано

Центральный защитник сборной Перу и немецкого «Айнтрахта» Карлос Самбрано перешел в казанский «Рубин». В ближайшее время футболист должен присоединиться к команде Хави Грасии для подготовки к новому сезону.

В прошедшем сезоне Бундеслиги Самбрано провел в составе «Айнтрахта» 24 матча. Известно, что в его услугах был также заинтересован «Ростов», но стороны не смогли договориться.

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