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    «Рубин» пополнил защитник сборной Перу Самбрано

    Центральный защитник сборной Перу и немецкого «Айнтрахта» Карлос Самбрано перешел в казанский «Рубин». В ближайшее время футболист должен присоединиться к команде Хави Грасии для подготовки к новому сезону.

    В прошедшем сезоне Бундеслиги Самбрано провел в составе «Айнтрахта» 24 матча. Известно, что в его услугах был также заинтересован «Ростов», но стороны не смогли договориться.

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    Источник: БИЗНЕС Online

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    23.06.2016 11:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +26

      GK_61 23 июня 2016, 21:07

      Теперь надо запить это большим количеством россиян, если лимит не отменят.
      А если отменят, то приобретения сработают по полной.

      -1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 23 июня 2016, 17:44

      интересная компашка собирается в Рубине. В 2008 было тоже самое..))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 23 июня 2016, 16:02

      Есть деньги,есть.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 23 июня 2016, 13:06

      Все к тому и идёт что лимит будет сокращен,или сборную России а также футбол в России останется ущербным

      0
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 23 июня 2016, 11:29

      а лимит вроде не отменяли куда столько легов набирают?

      1
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