В «Динамо» ждут ответа от Ионова

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о возможных вариантах развития ситуации вокруг Алексея Ионова, который может перебраться в ЦСКА.

«Если уйдет Ионов, то будет еще одно приобретение на его позицию. Если останется, то селекция закончена», – сказал Орещук.

Напомним, что в текущее межсезонье состав «Динамо» уже пополнили Евгений Луценко, Александр Зотов, Кирилл Панченко, Владимир Рыков, Дмитрий Белоруков, Александр Сапета, Сергей Нарубин, Иван Темников и Сергей Терехов.