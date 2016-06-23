Журналисты требуют от Роналду извинений

Испанское издание Correio da Manhã требует от форварда сборной Португалии Криштиану Роналду официальных извинений за оскорбление своего журналиста. Такое же требование газета предъявила и федерации футбола Португалии.

«Все очень серьезно. Это оскорблением целой нации. Мы считаем, что по меньшей мере заслуживаем официальных извинений от Роналду и федерации футбола Португалии. Как капитан сборной, Роналду имеет обязанности, которые нужно исполнять», – заявил директор по связям с общественностью Correio da Manhã TV Карлуш Родригеш.

Напомним, что накануне матча со сборной Венгрии Роналду оскорбил корреспондента Correio da Manhã, выхватив у него микрофон и бросив его в озеро.