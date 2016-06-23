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Журналисты требуют от Роналду извинений

23 июня 2016, 08:37
14

Испанское издание Correio da Manhã требует от форварда сборной Португалии Криштиану Роналду официальных извинений за оскорбление своего журналиста. Такое же требование газета предъявила и федерации футбола Португалии.

«Все очень серьезно. Это оскорблением целой нации. Мы считаем, что по меньшей мере заслуживаем официальных извинений от Роналду и федерации футбола Португалии. Как капитан сборной, Роналду имеет обязанности, которые нужно исполнять», – заявил директор по связям с общественностью Correio da Manhã TV Карлуш Родригеш.

Напомним, что накануне матча со сборной Венгрии Роналду оскорбил корреспондента Correio da Manhã, выхватив у него микрофон и бросив его в озеро.

Источник: AS
Чемпионат Европы Испания. Примера Испания Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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kupryaev
1466660711
а журналист значит белый и пушистый,ничего не нарушает и ждет извинений)
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Mr Abdullaev
1466661841
Бля вина журналиста, хули он нарывается. Я б тож так поступил. Пускай журналист попросит прошенья за то что пихал микрофон
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Kulimen
1466662737
На все должен быть один ответ - ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ!
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Serjik78
1466663104
Надо было журналисту в очко микрофон просто засунуть, пусть извиняется ;)
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O"Gus-Hid
1466664417
Какое оскорбление нации !? Для Испании Криштиану сделал в миллионы раз борьше , чем этот провокатор со своей газетёнкой !!!
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fakel-vrn
1466671863
первый раз чтоли...пора бы уж журналистам привыкнуть к его поведению.. я считаю что кристина не права.....давайте теперь все дающие интервью выбрасывать микрофоны видеофото камеры..можно было просто воздержаться от коментариев....или как он не раз заявлял...ко мне не подходить с интервью
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Muhametshin
1466676483
Фаллооимитатор этой кристинке засунуть, возомнил себя футбольным богом.
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Marvianu
1466678859
Травят Криша
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A7XKOLYAN93
1466680034
От Кришти, чтоб извинился. Мир сошёл с ума!
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Protosser
1466683418
" Роналду оскорбил корреспондента, выхватив у него микрофон и бросив его в озеро." Ни хера себе - оскорбление. Выхватил микрофон. Какая ранимая девочка напала на Кристинку..
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