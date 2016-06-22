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    Роналду повздорил с журналистом на прогулке

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду явно находится под психологическим давлением на проходящем во Франции Евро-2016. Очередной инцидент произошел во время прогулки игроков национальной команды перед заключительным матчем группового этапа со сборной Венгрии, который состоится в среду, 22 июня.

    Португальцы отказались общаться с представителям СМИ перед матчами, но корреспондент Correio da Manhã решил нарушить этот запрет, подойдя к Роналду с вопросом о готовности к игре. Португалец вырвал у него из рук микрофон и бросил в озеро. Известно, что именно это издание часто публикует статьи о его частной жизни.

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    Источник: Marca

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    22.06.2016 13:54
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +90

      greck 23 июня 2016, 13:13

      Красавец! Надо было еще журналюгу туда запнуть...

      1
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      Рейтинг: +201

      regbiN 23 июня 2016, 08:44

      я бы не стал извиняться, не надо было лезть

      1
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      Рейтинг: +402

      Tri 22 июня 2016, 17:44

      Хоть я терпеть его не могу, он всё правильно сделал. Некоторые журналисты совсем оборзели.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 июня 2016, 17:29

      Красавец

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -186

      Protosser 22 июня 2016, 15:41

      При всем моем неприятном отношении к нему, как к человеку - все правильно сделал.
      Эти упыри уже не знают - как подлезть. Наплодилось как собак бродячих, каждый у кого ноут и диктофон - "журналист"..

      17
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      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch > Protosser 22 июня 2016, 16:12

      Да у нас журналисты такие же падонки гнилые-в аэропорту накинулись на Головина - решили попиариться да быдло по всей стране повеселить...

      4
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      Рейтинг: 0

      biglake 22 июня 2016, 15:39

      сначала не хотел отдать, а потом подумал будет круто, если роналду отберет у него микрофон и кинет и расслабил хватку

      5
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      Рейтинг: +806

      тигрик 22 июня 2016, 15:16

      Вообще то он спросил "Роналду, что ты сделаешь в сегодняшней игре"...тож мне переводилы

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 22 июня 2016, 15:05

      Может у нее ПМС, критические дни?

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 июня 2016, 15:01

      Журналюги потные кого хочешь доведут...

      6
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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 22 июня 2016, 14:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну как девчонка, нет чтоб в морду дать.

      -6
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