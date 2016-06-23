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    Вилмотс: «Шесть очков из девяти – хороший результат»

    Главный тренер сборной Бельгии Марк Вилмотс отметил остроту событий в заключительном матче группового этапа Евро-2016 против Италии.

    «Соперник был вынужден открываться, поэтому мы оборонялись немного глубже обычного. Придерживались плана. Обе команды шли вперед, но нам тактически выгоднее было контратаковать. Наверное, людям с больным сердцем было тяжело смотреть этот матч.

    Я сказал Златану Ибрагимовичу «браво» за его карьеру. Я сам играл в футбол и знаю, как тяжело уходить из сборной. Против него нужно играть осторожно, Златан очень умен. То отходит глубоко назад, а то вдруг оказывается один на один с центральным защитником.

    Если соперник вынужден атаковать в матче с нами, за это приходится платить. Шесть очков из девяти – хороший результат. Я доволен тем, какой футбол мы показывали после поражения от Италии», – сказал Вилмотс.

    В 1/8 финала Евро-2016 сборной Бельгии предстоит сыграть с Венгрией. Матч состоится 26 июня в 22:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    23.06.2016 07:29
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