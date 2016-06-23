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    «Справедливая Россия» хочет выдвинуть кандидатуру Газзаева на выборы в Госдуму

    Партия «Справедливая Россия» планирует выдвинуть кандидатуру бывшего главного тренера ЦСКА Валерия Газзаева на выборы в Государственную Думу.

    Сообщается, что российский специалист может возглавить региональную группу, которая объединяет в себе четыре кавказских субъекта РФ. В их числе – Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Ингушетия.

    Кроме того, выбор кандидатуры Газзаева вызван тем, что он является известной фигурой, которой проще объединить региональную группу из нескольких республик.

    Источник: Коммерсант

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    23.06.2016 01:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 23 июня 2016, 11:50

      На посадку в тюрьму его нужно выдвинуть, за то что Аланию распродал и уничтожил? Хотя чему удивляться, они там в думе все такие.

      -1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 23 июня 2016, 11:04

      Вряд ли Справедливая Россия пробьётся. Так что всё зря.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 23 июня 2016, 10:00

      и на хрена там этот бездельник нужен.Пусть идет детишек тренировать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      magg27 23 июня 2016, 08:14

      Да чудеса!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 июня 2016, 07:50

      Боюсь, что справедливороссам уже ничего не поможет.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 23 июня 2016, 05:28

      Гдето прогнулся лизнул у когото

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 июня 2016, 05:18

      в РФС его вместо мутко

      3
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