Вратарь «СКА-Хабаровска» стал игроком «Кубани»

Вратарь «СКА-Хабаровска» Юрий Дюпин пополнил ряды «Кубани». Как сообщает официальный сайт краснодарского клуба, голкипер уже присоединился к команде на сборе в Тирасполе.

«Я очень рад стать частью клуба с такой большой историей, как «Кубань». Можно сказать, сбылась моя спортивная мечта, ведь когда я еще начинал заниматься футболом в детстве, хотелось играть в команде, которая нацеливается на действительно серьезные задачи. В турнире ФНЛ перед «Кубанью» стоят самые серьезные цели, и я готов отдать все силы, чтобы помочь команде их достичь», – сказал Дюпин.