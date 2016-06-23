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    Вратарь «СКА-Хабаровска» стал игроком «Кубани»

    Вратарь «СКА-Хабаровска» Юрий Дюпин пополнил ряды «Кубани». Как сообщает официальный сайт краснодарского клуба, голкипер уже присоединился к команде на сборе в Тирасполе.

    «Я очень рад стать частью клуба с такой большой историей, как «Кубань». Можно сказать, сбылась моя спортивная мечта, ведь когда я еще начинал заниматься футболом в детстве, хотелось играть в команде, которая нацеливается на действительно серьезные задачи. В турнире ФНЛ перед «Кубанью» стоят самые серьезные цели, и я готов отдать все силы, чтобы помочь команде их достичь», – сказал Дюпин.

    Источник: ФК «Кубань»

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    23.06.2016 01:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 23 июня 2016, 09:55

      Тащи.

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