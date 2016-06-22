Сигурдссон: «Подкалывать российских сборников не буду, но я шокирован их результатами»

Защитник «Краснодара» и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон поделился впечатлениями от выхода национальной команды в 1/8 финала Евро-2016.

«Поздравлений из «Краснодара» пока не получал – после предыдущих довольно удачных матчей, а сейчас еще не успел проверить телефон. Думаю, они будут. Подкалывать российских сборников на тему их неудачного выступления на Евро не буду – это не мой стиль. Но вот на поздравления с их стороны рассчитываю. Вообще я был шокирован результатами сборной России – у них очень крепкая команда, сильный состав, был уверен, что они выйдут из группы», – сказал Сигурдссон.