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    Сигурдссон: «Подкалывать российских сборников не буду, но я шокирован их результатами»

    Защитник «Краснодара» и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон поделился впечатлениями от выхода национальной команды в 1/8 финала Евро-2016.

    «Поздравлений из «Краснодара» пока не получал – после предыдущих довольно удачных матчей, а сейчас еще не успел проверить телефон. Думаю, они будут. Подкалывать российских сборников на тему их неудачного выступления на Евро не буду – это не мой стиль. Но вот на поздравления с их стороны рассчитываю. Вообще я был шокирован результатами сборной России – у них очень крепкая команда, сильный состав, был уверен, что они выйдут из группы», – сказал Сигурдссон.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.06.2016 23:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 23 июня 2016, 09:13

      Странно Слуцкий использовал лучшую связку сезона.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 23 июня 2016, 02:09

      А кого подкалывать-то, Торбинкого, который так и просидел на лавке? Смолова и Мамаева, так я в их адрес не могу сказать ничего, ни плохого, ни хорошего, так как Слуцкий их использовал не так как в "Краснодаре", я то , по своей наивности думала, раз эта связка так хорошо взаимодействовала в клубе, и в сборной Слуцкий будет использовать именно в такой связке, а что получилось..., да что говорить, каждый это сам видел

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      Рейтинг: +5

      geragera 23 июня 2016, 01:02

      все шокированы

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