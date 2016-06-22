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    Евро-2016. Венгрия сыграла вничью с Португалией и вышла в плей-офф

    В матче 3-го тура группового этапа Евро-2016 сборные Венгрии и Португалии сыграли вничью – 3:3. В составе хозяев дубль оформил Балаж Джуджак, у гостей два гола забил Криштиану Роналду.

    Евро-2016. Групповой этап. Группа F. 3-й тур

    Венгрия – Португалия – 3:3 (1:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Гера, 19; 1:1 – Нани, 42; 2:1 – Джуджак, 47; 2:2 – Роналду, 50; 3:2 – Джуджак, 55; 3:3 – Роналду, 62.

    Венгрия: Кирай, Ланг, Юхаш, Гузмич, Корхут, Пинтер, Элек, Ловренчич (Штибер, 82), Гера (Беше, 46), Джуджак, Салаи (Немет, 70).

    Португалия: Патрисиу, Пепе, Р. Карвалью, Роналду, Моутинью (Санчес, 46), Мариу, Виейринья, В. Карвалью, Гомеш (Куарежма, 61), Нани (Перейра, 81), Элизеу.

    Предупреждения: Гузмич, 13; Юхас, 28; Гера, 34; Джуджак, 56 – нет.

    Календарь Евро-2016

    Турнирные таблицы Евро-2016

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2016 20:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 22 июня 2016, 20:53

      это потрясающе!!! позор России увеличивается в разы.

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      Рейтинг: +60

      ARRustam > dinar7777dinar 22 июня 2016, 20:59

      Хохлы хоть и проиграли все матчи, но играли намного лучше и красивей чем Россия. ПОЗОР РОССИИ!!! Играют хуже дворовой команды.

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      Рейтинг: +57

      Ailend > dinar7777dinar 22 июня 2016, 21:43

      Матчи бы хоть в повторе пересмотрел. Ты небойсь так и матчи сборной России смотришь.

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      Рейтинг: +60

      ARRustam > Klaido 24 июня 2016, 21:57

      Вали сам куда хочешь, пень. Я говорю об самой игре, а не о результатах.

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