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    Ширер: «Сборная России – худшая команда Евро-2016, но даже она сумела сдержать Англию»

    Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер отрицательно оценил выступление английской национальной команды на Евро-2016.

    «Рой Ходжсон заявил, что не боится никого в плей-офф. Это справедливо, но я не вижу ни одной команды, которая боялась бы играть с нами. Я не хочу казаться отрицательным, но мы в последний момент обыграли Уэльс, не сумели забить Словакии и сыграли вничью с Россией – худшей командой Евро-2016.

    Мне кажется, главный тренер не знает оптимальное сочетание стартового состава и нужную тактику для него, и отсюда у команды идут проблемы», – сказал Ширер.

    Источник: BBC

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    22.06.2016 19:38
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 июня 2016, 03:02

      О, Боже! Позор-то какой! Все страны в один голос заявляют, что Россия была самая ХУДШАЯ на Евро, какого это слушать нам, болельщикам этой самой худшей сборной...

      0
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 23 июня 2016, 02:05

      Ну стартовый матч.Газон мягко говоря "не очень".Да и Россия "отскочила",забив шляпо гол на 93 минуте.

      2
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      Рейтинг: +201

      regbiN 23 июня 2016, 00:19

      В 2004 греки проиграли только России и стали чемпионами Европы, может и Англии повезет ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 22 июня 2016, 22:54

      Хоть Украина и проиграла все матчи но по игре она была получше России

      2
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 22 июня 2016, 22:05

      .....англия вылетит в 1/8.....там соперники будут - не кривоногожопые миллионеры которым не стыдно!!!.....англия, как всегда, играет трусовато

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Victor09 22 июня 2016, 21:24

      Худшими былы УКРОПЫ! Мы -на 23-ем месте. Это уже почетно!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > мутко на кол!!! 22 июня 2016, 21:44

      Хохлы были лучше .однозначно.И политика здесь не при чём

      4
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      Рейтинг: +2229

      river31 > андрей андреев 22 июня 2016, 22:50

      По игре - однозначно лучше.
      По очкам - нет.

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская > мутко на кол!!! 23 июня 2016, 03:09

      Я Вам поставила плюс, но есть небольшая оговорочка, это Газзаев сказал, видя себя уже во главе сборной, но его слова пока ещё ничего не значат, вы должны ещё помнить, какие дифирамбы мы все, включая и игроков и тренеров, пели перед Евро, какие надежды возлагали на Слуцкого

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > арейская 23 июня 2016, 09:25

      Не все,не все

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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 22 июня 2016, 21:08

      Ширкин сам ничего не выиграл в Европе

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > maratagliulin 23 июня 2016, 09:26

      Это типа"сам дурак"

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 22 июня 2016, 19:57

      Ширер прав, если и Россию не смогли обыграть, то у англичан серьезные проблемы

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