Ширер: «Сборная России – худшая команда Евро-2016, но даже она сумела сдержать Англию»

О, Боже! Позор-то какой! Все страны в один голос заявляют, что Россия была самая ХУДШАЯ на Евро, какого это слушать нам, болельщикам этой самой худшей сборной...
Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер отрицательно оценил выступление английской национальной команды на Евро-2016.
«Рой Ходжсон заявил, что не боится никого в плей-офф. Это справедливо, но я не вижу ни одной команды, которая боялась бы играть с нами. Я не хочу казаться отрицательным, но мы в последний момент обыграли Уэльс, не сумели забить Словакии и сыграли вничью с Россией – худшей командой Евро-2016.
Мне кажется, главный тренер не знает оптимальное сочетание стартового состава и нужную тактику для него, и отсюда у команды идут проблемы», – сказал Ширер.