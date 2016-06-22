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    Беленов покинул «Кубань»

    Вратарь «Кубани» Александр Беленов продолжит карьеру в одной из команд российской футбольной Премьер-лиги. Вратарь, пополнивший ряды желто-зеленых в июне 2011 года, покидает Краснодар спустя пять лет выступлений.

    «Александр пожелал продолжить карьеру на уровне коллективов Премьер-лиги и обратился с соответствующей просьбой к руководству клуба, которое, в свою очередь, пошло навстречу игроку. Клуб и футболист расстаются в добрых отношениях, желают успеха друг другу и говорят не «прощай», а «до свидания». Двери «Кубани» остаются открыты для Беленова, и его всегда будут рады принять в команде и городе, ставших для футболиста вторым домом.

    Футбольный клуб «Кубань» благодарит Александра Беленова за незабываемые матчи, проведенные в футболке главной команды Краснодарского края, и желает новых успехов и высот в спортивной карьере», – говорится в заявлении клуба.

    Александр Беленов перешел в «Кубань» в конце июня 2011 года, за пять лет сыграв 164 матча в чемпионате и Кубке России, а также Лиге Европы и пропустив в них 184 мяча. Больше трети всех матчей в «Кубани» (56) Александр отыграл «на ноль». С 2011 по 2016 годы Беленов провел за желто-зеленых подряд 139 матчей в чемпионате России без замен. Это рекорд среди вратарей за всю историю проведения чемпионатов СССР и России.

    Источник: ФК «Кубань»

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    22.06.2016 16:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 23 июня 2016, 16:06

      Хороший кипер,старательный.

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 23 июня 2016, 07:04

      Жаль..............

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 22 июня 2016, 19:19

      Беленов не плохой вратарь, как будет дальше-посмотрим.

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      Рейтинг: +1

      Joker1985 22 июня 2016, 19:04

      В Спартак приходи,Беленов

      -1
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Joker1985 22 июня 2016, 22:39

      он там уже был)

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