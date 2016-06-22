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    «Амкар» планирует сохранить Бутко и Геруса

    Пермский «Амкар» планирует продолжить сотрудничество с защитником Богданом Бутко и вратарем Романом Герусом. Об этом рассказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

    «Заинтересованность в дальнейшей работе с Бутко есть. Переговоры с Герусом? Все будет в порядке. Намерены продлить контракт», – сказал Маслов.

    Напомним, что права на 25-летнего игрока сборной Украины принадлежат «Шахтеру», в Перми он играет в аренде до 30 июня. В прошедшем сезоне Бутко провел 26 матчей в Премьер-лиге и забил три гола, в Кубке России на его счету еще три игры. Известно, что в его услугах заинтересован «Локомотив». Что касается Геруса, то контракт 35-летнего голкипера истекает летом. В сезоне-2015/16 он пропустил восемь мячей в семи матчах. За «Амкар» Герус выступает с 2012 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.06.2016 13:03
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