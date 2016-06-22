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    «Наполи», «Рома» и «Ювентус» заинтересованы в Витселе

    Официальный представитель полузащитника «Зенита» Акселя Витселя Джузеппе Чоффи рассказал об интересе к своему клиенту со стороны трех итальянских клубов – «Наполи», «Ромы» и «Ювентуса».

    «Что касается трансфера Витселя, то здесь многое зависит от его окружения, в том числе руководства «Зенита». Это правильно, потому что на первом этапе должно быть достигнуто согласие между игроком и его клубом. Будем оценивать ситуацию после чемпионата Европы.

    Витсель интересен многим европейским клубам. «Наполи», а также «Рома» и «Ювентус» рассматривают возможность приобретения бельгийца, но сначала они должны понять, как заполучить его», – рассказал Чоффи.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что 27-летний футболист сборной Бельгии будет определяться с дальнейшей судьбой после завершения Евро-2016.

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    Источник: Football Italia

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    22.06.2016 12:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +79

      dmitri80 22 июня 2016, 16:01

      Кто - нить точно купит. Затух он у нас

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 22 июня 2016, 14:57

      В Шахтере не плохо получалось зарабатывать на перепродаже! Брали дешево отдавали очень дорого! Может Зенит научиться непереплачивать!

      0
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 22 июня 2016, 12:52

      Дождаться конца Евро и продавать не задумываясь, если 30 лямов дадут то будет здорово почти в 2 раза дороже чем брали втюхаем .

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 22 июня 2016, 12:40

      Витсель продукт боаша, флаг в руки!

      0
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 22 июня 2016, 12:34

      аллилуйя они поняли что надо валить из болота именуемого рфпл

      0
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