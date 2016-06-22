Месси: «Мой рекорд – заслуга партнеров по сборной»

Нападающий Аргентины Лионель Месси поделился впечатлениями от победы над США (4:0) в полуфинале Кубка Америки. Напомним, что в этом матче 28-летний форвард забил 55-й гол в составе национальной команды, что позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории сборной.

«Считаю, что мы заслуженно вышли в финал, ведь с самого первого дня на этом турнире мы делаем потрясающие вещи. Хочу выразить свою благодарность своим партнерам по сборной. Всем тем, с кем мне довелось выступать в разные годы. Этот рекорд – их заслуга», – сказал Месси.