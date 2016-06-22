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Месси: «Мой рекорд – заслуга партнеров по сборной»

22 июня 2016, 08:32
6

Нападающий Аргентины Лионель Месси поделился впечатлениями от победы над США (4:0) в полуфинале Кубка Америки. Напомним, что в этом матче 28-летний форвард забил 55-й гол в составе национальной команды, что позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории сборной.

«Считаю, что мы заслуженно вышли в финал, ведь с самого первого дня на этом турнире мы делаем потрясающие вещи. Хочу выразить свою благодарность своим партнерам по сборной. Всем тем, с кем мне довелось выступать в разные годы. Этот рекорд – их заслуга», – сказал Месси.

Источник: Marca
Кубок Америки США Аргентина Месси Лионель
Комментарии (6)
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SKS6891
1466576367
Молодец, заслужил.
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АртурZaСМ
1466577964
Я очень рад , что рекорд моего кумира побил именно Месси...
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АлёшкА91
1466579078
Молодец
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ЖОРРО
1466579289
Молодец!
Ответить
kex7
1466585120
С новым рекордом! Осталось выиграть в финале
Ответить
Red-White Sakhalin
1466591863
Рекорд Батигола долго продержался.. Здорово, что один великий побил рекорд друго Великого..!!!
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