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    Газзаев: «В сборной России должен работать только отечественный специалист»

    Заслуженный тренер России Валерий Газзаев выразил мнение, что национальную команду должен возглавлять только отечественный специалист.

    «Конечно, в сборной должен работать только отечественный специалист. Национальная сборная потому так и называется, что она должна быть полностью российской.

    В клубах другая ситуация, там есть легионеры. Сборная – это другое. У нас есть и молодые, и опытные тренеры, поэтому давайте дождемся официальной информации РФС, дождемся решения по Слуцкому», – сказал Газзаев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.06.2016 01:38
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 22 июня 2016, 20:27

      Газаев давно уже куда нибудь напрашивается)))

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 22 июня 2016, 14:31

      Кроме Саламовича больше некому.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4834

      neveldomha 22 июня 2016, 09:29

      Ну если только Карполь Николай Васильевич.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 июня 2016, 09:08

      пусть тренирует тот кто больше всех критикует

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 22 июня 2016, 08:24

      Черчесов или Бердыев, других кандидатов нет, но они вряд ли согласятся, они то знают какая там тина. РФС - расстрелять в полном составе.

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 июня 2016, 08:19

      вспомните,когда германия провалилась в 2006 ,что она сделала? приложила усилия для развития молодежного футбола. и теперь они могут запросто 3 состава набрать...

      2
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец > 84aivengo 22 июня 2016, 08:41

      Тож Германия, аналогия хромает мой недалекий друг

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Дагыстанец 22 июня 2016, 13:21

      недалекий ты,дружок... нам это нетрудно-воспитать новых стрельцовых и федотовых...

      0
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец > 84aivengo 22 июня 2016, 17:03

      Стрельцовых Федотовых кто это такие что выинрали?

      -1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > Дагыстанец 22 июня 2016, 18:30

      Эдуа́рд Анато́льевич Стрельцо́в — советский футболист, нападающий. Олимпийский чемпион 1956 года,
      Григо́рий Ива́нович Федо́тов - финалист Кубка СССР (ЦДКА): 1944 (провел финал с переломами малых берцовых костей обеих ног).
      Первый футболист, забивший в чемпионате СССР 100 голов.
      Вошёл в символическую сборную СССР за 50 лет (1967).
      Победитель III Всемирной Олимпиады рабочих-спортсменов в Антверпене 1937 (в составе московского "Спартака"; 4 игры - 4 гола) и Кубка мира для рабочих команд на приз Всемирной выставки в Париже 1937 (в составе московского "Спартака"; 2 игры - 2 гола)

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      Рейтинг: +5

      Игорь-КЭМЗ 22 июня 2016, 08:08

      Да лучше вообще эту сборную не собирать и не тренировать

      0
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 22 июня 2016, 07:11

      «В сборной России должен работать только отечественный специалист ... и это должен быть Я» - сказал Газзаев)))

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      Рейтинг: +115

      slawianka 22 июня 2016, 04:53

      Только Бердыев, альтернативы нет. И кто его не любит пусть валят из руководства, или засунут свои личные предпочтения куда подальше. Сейчас на кону чемпионат 2018 в России.

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      Рейтинг: +459

      sour12 > slawianka 22 июня 2016, 06:39

      бердыев не поменяет ростов где много его любимцев из рубина на это..черчесов скорей всего не согласится т.к. руководство рфс делает много чего в своих интересах, а не футбола, а он принципиальный человек....вообще вряд ли кто захочет тренировать сборную в которой руководство рфс не заинтересовано в прогрессе футбола и сборной, а только в заработке бабла.....а так если убрать лимит и ненужных людей тогда лучшие кандидатуры это Непомнящий ну или Черчесов. других вариантов нет.....

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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 22 июня 2016, 04:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Руководить россией и не только в футболе должен - хач!!!

      -8
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