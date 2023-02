Полузащитник «Интера» и сборной Хорватии Иван Перишич признан лучшим игроком матча 3-го тура группового этапа Евро-2016 против Испании (2:1).

Отметим, что в данной встрече хорват провел на поле всю игру, отметившись забитым мячом и голевой передачей.

#CRO forward Ivan Perišić is the @carlsberg Man of the Match for #CROESP