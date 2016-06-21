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    Словакия, Хорватия и Венгрия вышли в плей-офф Евро-2016

    Сборная Словакии вышла в плей-офф Евро-2016. Об этом стало известно после завершения матчей в группе С, где Северная Ирландия осталась с тремя очками.

    Также три очка у сборной Албании, которая заняла третье место в группе А. У Словакии четыре очка, а это значит, что команда гарантировано займет место среди лучших третьих команд, которым достанутся четыре путевки в плей-офф.

    Кроме того, участие в плей-офф гарантировано еще двум командам – сборной Венгрии и сборной Хорватии, которые так же набрали четыре очка и не опустятся ниже третьего места в своих группах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.06.2016 21:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 21 июня 2016, 22:20

      Венгрия, Карл!

      0
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 21 июня 2016, 21:22

      ВОТ И ПРЕКРАСНО КТО ХОРОШО ИГРАЕТ ТОТ ПОПАДАЕТ В ПЛЕЙ-ОФ!!!!!КАК ВСЕ ПРОСТО!!!ИГРАЙ И НЕПРОСТО А ХОРОШО!!!!!

      0
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      Рейтинг: +3682

      lordmrv 21 июня 2016, 21:15

      Удачи им!

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