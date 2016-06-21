Евро-2016. Украина уступила Польше

Сборная Украины потерпела третье поражение на Евро-2016, уступив Польше со счетом 0:1. Героем «Кадры» стал полузащитник Якуб Блащиковски. Поляки заняли второе место в группе.

Евро-2016. Групповой этап. Группа С. 3-й тур

Украина – Польша – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Блащиковски, 54.

Украина: Пятов, Хачериди, Бутко, Федецкий, Кучер, Степаненко, Зозуля (Тимощук, 90), Зинченко (Коваленко, 73), Ярмоленко, Ротань, Коноплянка.

Польша: Фабиански, Паздан, Енджейчик, Ционек, Йодловец, Крыховяк, Глик, Зелински (Блащиковски, 46), Капустка (Гросицки, 71), Милик (Старжински, 90), Левандовски.

Предупреждения: Ротань, 25; Кучер, 38; Капустка, 60.