Ткаченко: «Смолов нравится «Севилье»

Агент Герман Ткаченко сообщил об интересе «Севильи» к форварду «Краснодара» Федору Смолову.

«Конечно, блистательная игра Смолова в последние полтора года – это здорово. Но когда тебе 26, этого не всегда бывает достаточно. Например, «Севилье» очень понравилось, как Федя выступал в этом году, но они говорят: «Ребят, ну это только полтора года». Нужно, чтобы сложилось много факторов.

«Севилья» не может хотеть Смолова. Мы предлагаем Смолова «Севилье». Тем более, это одна из тех команд, которая может искать нападающих. Но они считают, что опасно платить большие деньги за игрока, который провел только один хороший сезон. Нужно еще полгода блестящей игры и желание самого Смолова», – заявил Ткаченко.