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    Украина – Польша. Бутко, Зинченко и Капустка выйдут на поле с первых минут

    Стали известны составы сборных Украины и Польши на матч последнего тура группового этапа Евро-2016. Отметим появление в составе украинской команды защитника «Амкара» Богдана Бутко и полузащитника «Уфы» Александра Зинченко.

    Украина: Пятов, Хачериди, Бутко, Федецкий, Кучер, Степаненко, Зозуля, Зинченко, Ярмоленко, Ротань, Коноплянка.

    Польша: Фабиански, Паздан, Енджейчик, Ционек, Йодловец, Крыховяк, Глик, Зелински, Капустка, Милик, Левандовски.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    21.06.2016 17:55
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