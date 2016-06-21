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Родионов: «Претензий нет лишь к Акинфееву»

21 июня 2016, 11:13
20

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов смог отметить лишь игру голкипера сборной России Игоря Акинфеева на Евро-2016, выступление на котором национальная команда завершила после вчерашнего поражения от Уэльса 0:3.

«Очевидно, что на этом Евро мы уступали во многих компонентах, в общекомандной скорости, во владении мячом мы во всех трех матчах просто уступали. Мне кажется, никто из наших ребят не сыграл на том уровне, который от них ждали. За исключением только Акинфеева. К нему претензий нет. Остальные могли сыграть гораздо лучше.

По горячим следам разбирать сложно, но в матче с Уэльсом нам нужна была только победа, но у нас этого не получилось. Отсюда возникли проблемы. Вообще я бы перешел к глобальной теме. Нужно правильно проанализировать наше выступление на Евро, чтобы понять, чего же все-таки не хватает нашей сборной, нашему российскому футболу.

Отчасти это одна из причин – нехватка опыта игроков из топ-чемпионата. Мы видим, что даже команда Уэльса, составленная в большинстве своем из игроков клубов английской Премьер-лиги, выглядит достойно, да и другие сборные, которые раньше не причислялись к фаворитам, показывают довольно добротный футбол.

Уровень европейских топ-чемпионатов немного, а, может, и не немного выше, чем наш. Но проблем очень много, есть их комплекс, и одну проблему выделять неправильно. Нужно искать какой-то выход, должна быть некая программа подготовки игроков сборной России, через клубы, и так далее. Сейчас нам ее не хватает», – заявил Родионов.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат Европы Россия Россия Уэльс Спартак Акинфеев Игорь Родионов Сергей
Комментарии (20)
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Диктор
1466497325
Сократите им зарплаты -а выигрыши стимулируйте премиями-вот игра и пойдет.
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VVM1964
1466498750
СОГЛАСЕН , ЕСЛИ БЫ НЕ АКИНФЕЕВ , СЧЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ( 0 : 5 = КАКАЯ БОЛЬ , КАКАЯ БОЛЬ ................)
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ViktorMG
1466504341
И к нему есть. Если в игре с Англичанами действительно спас пару раз, то со Словаками и с Уэлсом отстоял нормально, вот спасать при такой игре команды уже не мог, да и кто смог бы.
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hellkid
1466506034
посмотрите на Венгров. порядок, дисциплина - отсюда и хорошая игра. Звезд там нет.
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yorgenbarenz
1466506516
Какая программа? Какая сборная,если нет притока игроков с низших лиг в вышку. НЕ РАБОТАЮТ ШКОЛЫ подготовки молодёжи ! Там тренеры по уровню-подобия игрока Слуцкого !КФК....Надо срочно ставить за хорошую зарплату в футбольные школы хороших игроков .Такие у нас есть: Шалимов,Мостовой,Юран,Аленичев
,Саленко ,Титов и др.Надо убедить этих незаурядных мастеров ,что настало тревожное время и пора помочь исправлять чужие ошибки ! Хороших,техничных игроков может готовить только сильный мастер ! Надо не по тетрадке учить,а на собственном примере. Дриблингу учить надо ! Финтам учить ! Тогда наши футболисты не будут то и дело трусливо пасовать назад деревянными ногами ,даже в этом ошибаясь !
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DmitriyDmitriy
1466510389
+++ Акинфеев лучший в этой "мёртвой" сборной
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Alex3920486
1466510484
Гарик красава!! какая защита, такой и результат! А Игорь, не резиновый же, что бы за всю команду тянуть!!!!
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Serjoga
1466516246
Может хватит "восхвалять" бревно! Что в него летит, то отобьет, а мимо-ГОЛ! В былые времена вратари грудью и головой кидались в ноги и блокировали удары, а Игорек мастак ногами вперед и отвернуться! Вот и результат-трешка в воротах! Это не вратарь, а распиаренный, заевшийся и возомнивший себя лучшим обеспеченный миллионер! По всей статистики надежности в чемпионате он лишь 5-6!
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