Родионов: «Претензий нет лишь к Акинфееву»

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов смог отметить лишь игру голкипера сборной России Игоря Акинфеева на Евро-2016, выступление на котором национальная команда завершила после вчерашнего поражения от Уэльса 0:3.

«Очевидно, что на этом Евро мы уступали во многих компонентах, в общекомандной скорости, во владении мячом мы во всех трех матчах просто уступали. Мне кажется, никто из наших ребят не сыграл на том уровне, который от них ждали. За исключением только Акинфеева. К нему претензий нет. Остальные могли сыграть гораздо лучше.

По горячим следам разбирать сложно, но в матче с Уэльсом нам нужна была только победа, но у нас этого не получилось. Отсюда возникли проблемы. Вообще я бы перешел к глобальной теме. Нужно правильно проанализировать наше выступление на Евро, чтобы понять, чего же все-таки не хватает нашей сборной, нашему российскому футболу.

Отчасти это одна из причин – нехватка опыта игроков из топ-чемпионата. Мы видим, что даже команда Уэльса, составленная в большинстве своем из игроков клубов английской Премьер-лиги, выглядит достойно, да и другие сборные, которые раньше не причислялись к фаворитам, показывают довольно добротный футбол.

Уровень европейских топ-чемпионатов немного, а, может, и не немного выше, чем наш. Но проблем очень много, есть их комплекс, и одну проблему выделять неправильно. Нужно искать какой-то выход, должна быть некая программа подготовки игроков сборной России, через клубы, и так далее. Сейчас нам ее не хватает», – заявил Родионов.