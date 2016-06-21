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    Россия догнала Данию по числу поражений в истории Евро

    Поражение сборной России от команды Уэльса (0:3) в матче третьего тура группового этапа Евро-2016 стало 14-м для сборных СССР, СНГ и России за время выступления на чемпионатах Европы.

    Таким образом, россияне сравнялись с рекордсменами турнира по числу неудачных матчей – сборной Дании. При этом датчане провели на европейских первенствах меньше матчей – 27 против 33 у сборных СССР, СНГ и России. На третьем месте в данном списке – сборная Чехии с 12 поражениями. У сборной Нидерландов, Германии и Румынии – по 10 поражений.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    21.06.2016 08:56
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 21 июня 2016, 14:29

      Статистика ниочём,точнее последняя строка!!! Немцы 10 раз проиграли, но 3 раза титул брали! Автору бы в процентном соотношении указать, учитывая все матчи сыгранные на турнирах и указав число медалей, тогда статья получилась бы классной. А так шлак!!

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Ajax_Amsterdam 21 июня 2016, 15:26

      даже с этими поправками, наши на последнем месте)

      0
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      Рейтинг: +173

      Serjik78 21 июня 2016, 13:04

      А также догнала и с большим отрывом перегнала всех по количеству поперечных передач, особенно на своей половине поля.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 21 июня 2016, 12:42

      Домой с друзьями-Украиной и Турцией

      0
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      Рейтинг: +58

      Kelll 21 июня 2016, 11:33

      еще намного и мы Данию обгоним, вперед деревянные. За родину Урааааа!!!!!!!!

      4
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      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 21 июня 2016, 10:51

      Хоть и переживаю за Ростов, но Бердыева надо отпускать в сборную. Объективно кроме него кандидатов соответствующих просто нет.

      0
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      Рейтинг: +91

      AloneStalker 21 июня 2016, 09:43

      Однако, не так давно Дания была чемпионом Европы.

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 21 июня 2016, 09:40

      Ну нет щас техничного игрока как в лучшиегоды Шавы,который мог на ровном месте взять на себя игру и резко мог уйти от опеки.
      Бердыева в сборную,новая команда строится от обороны.А мы типа хотим показать атакующий потенциал,игроками которые не доросли до этого уровня.
      И потом Слуцкий повесил последнюю игру на стариков.Раньше надо было думать.После матча с Англией говорили надо занимать первое место)))Всегда заочно всех вздрючим а на очке...печаль!!!!Считаю тактически проигранные все матчи!

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      Рейтинг: +759

      sevsor 21 июня 2016, 09:33

      Посмотрел по "Матч ТВ" краткие интервью с ...типа футболистами Березуцким, Широковым, Комбаровым...эти типы спокойны, как удавы, суть их комментов - да, мы играли плохо...Как их развратили...эти гниды ни словом не обмолвились, что им стыдно...дескать, ну, проиграли, и что?((( Этим гавнюкам за державу не обидно, и врядли они знают, что это значит(((

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 21 июня 2016, 09:20

      Скоро Папуа -Гвиннею догонят

      6
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 21 июня 2016, 09:19

      Еще и обгонит через 4 года!

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