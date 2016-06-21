Чехия рассчитывает на три очка в матче с Турцией

Чехам нужно любой ценой побеждать, но они остались без своего лидера и капитана Томаша Росицки. Следовательно, нужно как-то перестраивать игру. Скорее всего, роль плеймейкера теперь будет доверена Дочекалу. Очень может быть, что в «основе» появится выступающий в Турции Нецид. В любом случае чехам необходимо доказать, что они заслуживают сыграть в 1/8 финала.

Для всех турецких любителей футбола наступило время математических подсчетов. Пусть команда Терима провела два стартовых матча во Франции очень неудачно, у нее все еще есть шансы пробиться в плей-офф. Пресса полагает, что Терим пойдет на существенные перестановки в составе, поскольку лидеры сборной пока выглядят невзрачно. А вот сам наставник карты раскрывать не спешит.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!