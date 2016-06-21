Пике: «Франция не показывает качественный футбол, но побеждает»

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике выделил основных претендентов на победу в проходящем во Франции Евро-2016.

«Кто является фаворитом? В очень высокой мере Италия, и это меня беспокоит. Франция играет у себя дома. И уже было видно, что она побеждает, несмотря на то что не показывает качественный футбол. Сборную Германии всегда относят к фаворитам любого турнира. Сборная Хорватии показывает хорошую игру», – заявил Пике.

Матч заключительного тура группового этапа Хорватия – Испания состоится во вторник, 21 июня, в 22:00 по московскому времени.