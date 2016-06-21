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  • Романцев: «Головин, Миранчук, Могилевец, Жемалетдинов – наш задел на 2018 год»

Романцев: «Головин, Миранчук, Могилевец, Жемалетдинов – наш задел на 2018 год»

21 июня 2016, 05:04
9

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев оценил игру россиян в матче третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды Уэльса (0:3).

«Я не привык критиковать проигравших. Вы все видели сами. Великий Валерий Лобановский говорил, что отрицательный результат – тоже результат. Наверное, это правильно. Но только не в тот момент, когда это касается твоей команды. На сей раз, мы оказались в положении побежденных.

Почему? Соперник был быстрее, увереннее в себе. Хотя я убежден: наша команда перегорела. Можно долго сейчас говорить о выборе состава, о том, что тройке форвардов Дзюбе, Кокорину и Смолову было впереди тесновато. Но, увы, так оно и получилось. Тем более мячи, которые забивали Рэмзи, Тэйлор и Бэйл, оказались следствием того, что они были проворнее в середине, которую мы так должны оберегать. И потом, мне показалось странным, что наши вдруг повели игру в ключе британцев, подняв ее вверх, где наши шансы в сравнении с валлийцами не слишком высоки. Хотя мне казалось, что если мы после перерыва забьем, что-то может перевернуться. А сохранил шансы Акинфеев – спасибо, Игорь!», – сказал Романцев.

Также специалист поделился своим мнением о молодых футболистах, которые могут сыграть за сборную на ЧМ-2018.

«У нас есть молодые Головин, Миранчук, Могилевец, Жемалетдинов. Не так много, но все-таки задел на 2018 год. Значит, будем верить! Иначе нельзя. Просто надо остановиться, оглянуться».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Уэльс Романцев Олег
Комментарии (9)
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афоня72
1466475626
Как всегда- не смогла я, не смогла!
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Petrak86
1466480978
Главное чтоб эти молодые таланты не "поднялись" на уровень нынешней сборной, иными словами не зажрались, получая бешеные деньги и теряя мотивацию, а продолжали любить футбол и играть ради футбола. Единственный шанс не сильно опозориться на домашнем ЧМ - собрать команду именно из молодых и перспективных, они и опыта наберутся, и глаза гореть у них будут, ну и с молодой командой можно изначально не ждать больших результатов, а значит не будет разочарований. Увы, мы привыкли равняться на ЧЕ-2008, и ожидать каждый раз чуда, а чудеса не случаются каждый раз, когда их специально ждешь. Для нашего текущего уровня команды достижение - попадание на Евро, чего команда смогла добиться
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Nayturs
1466484487
Слов конечно нет. Ругаться на футболистов или Слуцкого смысла нет, остается только признать, что по итогам Евро наша сборная это команда не умеющая обороняться и атаковать. Выводы нужно делать РФС, на мой взгляд нужно работать с детскими и юношескими командами, изменить методику их подготовки, изменить отношение к тренерам на всех уровнях, лимит отменить либо смягчить, суть лимита изменить - иметь в составе не определенное количество футболистов с российским паспортом, а иметь воспитанников клубов, причем необязательно в основном составе.
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VVM1964
1466499485
НАМ ПОМОГУТ - НАТУРАЛИЗАЦИЯ И УГРОЗА ( В СЛУЧАЕ ТАКОЙ ИГРЫ - КАСТРАЦИЯ ) .
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Kareon
1466504143
Еще пуцко кутепов можно добавить молодые защитники
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sochi-2013
1466507354
Их то и надо было везти на Евро. Плюс молодежь из Ростова. Результат хуже, уж точно бы, не был. а ребята прошли бы "обкатку". Где как не здесь им опыта набраться?
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arni3
1466508898
Дело в патриотизме!!! Играть надо за страну, за Родину! Опозорились на весь мир! Землю грызть, но не проиграть! За державу обидно!)
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