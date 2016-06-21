Романцев: «Головин, Миранчук, Могилевец, Жемалетдинов – наш задел на 2018 год»

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев оценил игру россиян в матче третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды Уэльса (0:3).

«Я не привык критиковать проигравших. Вы все видели сами. Великий Валерий Лобановский говорил, что отрицательный результат – тоже результат. Наверное, это правильно. Но только не в тот момент, когда это касается твоей команды. На сей раз, мы оказались в положении побежденных.

Почему? Соперник был быстрее, увереннее в себе. Хотя я убежден: наша команда перегорела. Можно долго сейчас говорить о выборе состава, о том, что тройке форвардов Дзюбе, Кокорину и Смолову было впереди тесновато. Но, увы, так оно и получилось. Тем более мячи, которые забивали Рэмзи, Тэйлор и Бэйл, оказались следствием того, что они были проворнее в середине, которую мы так должны оберегать. И потом, мне показалось странным, что наши вдруг повели игру в ключе британцев, подняв ее вверх, где наши шансы в сравнении с валлийцами не слишком высоки. Хотя мне казалось, что если мы после перерыва забьем, что-то может перевернуться. А сохранил шансы Акинфеев – спасибо, Игорь!», – сказал Романцев.

Также специалист поделился своим мнением о молодых футболистах, которые могут сыграть за сборную на ЧМ-2018.

«У нас есть молодые Головин, Миранчук, Могилевец, Жемалетдинов. Не так много, но все-таки задел на 2018 год. Значит, будем верить! Иначе нельзя. Просто надо остановиться, оглянуться».