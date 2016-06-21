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    Федун: «Нельзя менять Слуцкого, но он должен работать только в сборной»

    Президент «Спартака» Леонид Федун высказал свое мнение о том, кто должен готовить сборную России к ЧМ-2018. После матча с Уэльсом (0:3) Леонид Слуцкий заявил, что команду должен тренировать другой человек.

    – На мой взгляд, ни в коем случае нельзя его менять. И надо надеяться, что новое поколение русских игроков постепенно вырастет, и мы снова выйдем хотя бы на средний европейский уровень.

    – Слуцкого надо оставить совместителем?

    – Ни в коем случае!

    – Но решение надо принимать очень быстро.

    – Это не меня зависит. Вы просто спросили мое мнение. Надо спрашивать у Мутко. Знаю, будут, скорее всего, крики «убрать!», но не надо дергаться, надо дать человеку за 2 года сформировать команду к чемпионату миру. Слуцкий квалифицированный тренер, но сосредоточен он должен быть только на сборной.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.06.2016 00:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +122

      serginho8 21 июня 2016, 02:42

      никакой он, пусть лучше сначало у себя в цска защиту поменяет, там видно убдет.

      а его решения ставить кокрина вингером и смолова - это ваще ужс.

      0
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 21 июня 2016, 01:14

      И тогда будет продолжение сегодняшнего сериала. Как Санта Барбара!

      2
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      Рейтинг: +36

      Sshhh... 21 июня 2016, 01:08

      Динахуй, спец вылез. Спартак свой ковыряй.

      1
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 21 июня 2016, 01:06

      ФЕДУН ВОЗГЛАВЬ!!!!!

      0
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