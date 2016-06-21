Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий: «После такого турнира сборную должен готовить другой человек»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий подвел итог выступления команды на Евро-2016.

    «Хочу принести извинения болельщикам за тот футбол, который мы показали, в том числе в сегодняшней игре. Наши болельщики на стадионе и у телевизоров не заслуживали такого. Готов взять всю вину на себя. У нас было достаточно времени на подготовку, чтобы определиться с составом. Но раз этого не вышло, то, наверное – хотя, даже не наверное, а точно – тренер не справился со своими обязанностями. Прошу фокусироваться на тренерских недоработках, а не на действиях отдельных игроков.

    Думаю, после такого турнира необходимо, чтобы другой человек попробовал подготовить команду к дальнейшим важным стартам, судьбоносным для развития футбола в стране.

    Надеюсь, все, что произошло на этом чемпионате Европы, трансформируется в положительный опыт. Ошибки будут учтены. Уверен, многие футболисты из костяка этой сборной будут играть на ЧМ-2018, и опыт в итоге сыграет положительную роль.

    Я ни о чем не жалею. У нас получилась шикарная квалификация. Мы попали в финальную часть, с огромным трудом выиграв четыре матча. Я пытался сделать максимум, на что я способен. Но к сожалению, моего максимума оказалось недостаточно.

    Виновато ли в неудаче засилье легионеров? Мне кажется, как раз наоборот.

    Очень сложно сравнивать матчи, проведенные нами на турнире. Могу пожелать командам, вышедшим из группы, максимальной удачи на чемпионате Европы, замахнуться на высокие позиции. Им это по силам», – заявил Слуцкий.

    Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.06.2016 00:37
    Рекомендуем
    Комментарии31
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 21 июня 2016, 06:50

      Похоже такими темпами в 2018 будет подобный результат. Нужно срочно что-то предпринимать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      old_seemann 21 июня 2016, 02:19

      Нечего поливать тренеров дерьмом. Играть некому. А те, кто есть либо газон рассматривают, либо "шевелиться" уже не могут

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 21 июня 2016, 02:10

      Конечно другой, ты уже своё слово сказал, т.е. результат деятельности на "лицо"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 21 июня 2016, 01:47

      Упс!Соскочил.Съехал от ответственности...А что же 4-5 месяцев назад ты такой умный не был?Получил по мусалам и прорубило.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 июня 2016, 01:40

      да все правильно сказал, лимит отменять и растить новое поколение в конкуренции, пусть едут в европу, пусть это будут 10-тые клубы, но они там и то больше научатся, чем из года в год в одно и тоже играть сами с самим, у нас в РПЛ даже легионеры деградируют до нашего уровня.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      D_E_L_A_V 21 июня 2016, 01:38

      И про Слуцкого. Один из лучших русских тренеров. Просто иных нет. Очень интеллегентный и спокойный человек. Все его ждали в сборной и звали-не получилось. Хотя месяц назад целовали в десны.
      Бердыев? не беспокойтесь. На 100% уверен-дождемся. Будем посмотреть. Хотя после Адвоката, Капелло, Хиддинк- что то также не легло. Все не умеют тренировать? Не факт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +127

      талхк 21 июня 2016, 01:37

      Уважение Лене,который согласился вообще бесплатно поработать с деревянными, потом признать свои ошибки и сделать самоотвод.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      D_E_L_A_V 21 июня 2016, 01:35

      Вот интересный момент.
      Что мы хотели? Играли 2 категории людей: талантливое, но уже слишком старое поколение ветеранов и молодежь, без особого таланта. Нет у нас поколения, давно пора смириться.
      Больше всего удивляет вся грязь от болельщиков. Акинфеев? лучший вратарь современной России. По сути был провальный ЧМ и ошибки в ЛЧ-в остальном большая часть карьеры на высоте. Человек выигрывал УЕФА, спасал на Евро 2008 - но мы помним только пропущенные голы в каждом матче... позор вам, патриоты... вы заслуживаете такого поражения. Тогда плохие также следующие - Чех, Ван дер Сар, Сезар - тоже все в сборных пропускали кучу. Кан так вообще от Зенита сколько получил и финале ЧМ ошибся. Тоже наверно их всех послать?
      Березуцкие и Игнашевич-те же герои евро. Которым давно следовало послать всех и закончить карьеру в сборной и вертитесь как хотите. Нет защитников, хоть убейте. Вы уже готовы в основу сборной ставить Джанаева с компанией за один хороший сезон???!!! Это несерьезно.
      Ростова мало? Связка Мамаев-Смолов была, второй так вообще пробегал 3 матча почти полностью. Как результат? Он до этого вообще не играл, но вот поставили - ничего не получилось.
      Дзюба? боролся и норм, больше он и не давал никогда, с каких пор он Ибрагимович? Который, кстати, пока тухляк на евро.
      Делать что то надо, и с футболистами и с отношением людей к футболу. Не чиновников и прочих, людей. Просто задайте себе вопрос-а что сделал ТЫ для этой победы. Видно кроме покупки пива и 2х часов времени ничего. Сам в футбол не выучился и детям не привил. А кто еще для тебя будет играть? Я живу в городе небольшом-футбола нет вообще, баскетбол есть, волейбол-футбола нет. Никому не нравится, значит никто любви особой не прививал. И только не ныть про погоду и отсутствие фоков... лучшие футболисты планеты вырастали из игры на пляжах и асфальте после школы или вообще работы.
      И нет, это не отповедь-мол все вы плохие.Это к размышлению, может и не прав. Просто давайте любить футбол и передавать это детям, которые, может быть, будут наконец выходить из группы на ЧМ и ЧЕ. А 2018 лучше пропустить, новые вырасти не успеют....

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 21 июня 2016, 01:11

      «Хочу принести извинения болельщикам за тот футбол, который мы показали, в том числе в сегодняшней игре. Наши болельщики на стадионе и у телевизоров не заслуживали такого.
      Вот так всегда. После каждого провала одни и те же слова...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 июня 2016, 01:05

      бла бла бла а вот увидите скоро Мутко переизберут да и Слуцкий тоже останется
      Федун: «Нельзя менять Слуцкого, но он должен работать только в сборной»

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11