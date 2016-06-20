Газзаеву не нравится, как одевается Слуцкий

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев раскритиковал нынешнего наставника команды Леонида Слуцкого за его стиль одежды.

«Мне обидно, когда наш футбол становится объектом насмешек. Саркастически высказался о России даже бывший президент Франции Саркози. Я считаю, это унижение для нашей сборной и для страны. Многое кроется даже в мелочах. К примеру, дресс-код главного тренера должен соответствовать такому большому турниру, который смотрит вся Европа. А у нас – спортивный костюм, майка... Еще великий Станиславский говорил: театр начинается с вешалки. И в футболе не надо забывать про внешний вид. Ведь команда вместе с главным тренером – это лицо нашей страны. Мы должны становиться лучшими не только по игре, но и по другим вещам, в том числе по внешнему виду», – считает Газзаев.