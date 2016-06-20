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    Газзаеву не нравится, как одевается Слуцкий

    Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев раскритиковал нынешнего наставника команды Леонида Слуцкого за его стиль одежды.

    «Мне обидно, когда наш футбол становится объектом насмешек. Саркастически высказался о России даже бывший президент Франции Саркози. Я считаю, это унижение для нашей сборной и для страны. Многое кроется даже в мелочах. К примеру, дресс-код главного тренера должен соответствовать такому большому турниру, который смотрит вся Европа. А у нас – спортивный костюм, майка... Еще великий Станиславский говорил: театр начинается с вешалки. И в футболе не надо забывать про внешний вид. Ведь команда вместе с главным тренером – это лицо нашей страны. Мы должны становиться лучшими не только по игре, но и по другим вещам, в том числе по внешнему виду», – считает Газзаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.06.2016 21:58
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +30

      мистер никто 21 июня 2016, 00:42

      какая разница !я думаю на оборот человек не думает а тряпках ,это спорт и вещи спортивные !! а газай со свадьбой путоет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1339

      Lilipyt 21 июня 2016, 00:31

      Что-то Газаеву костюмчик не помог выйти в финальную стадию ЧМ. Да и костюм тут не причем, Слуцкий пол года тренировал сборную бесплатно, ему костюм должны выдать, как рабочему робу на заводе.

      2
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      Рейтинг: +155

      zenit888 > Lilipyt 21 июня 2016, 01:03

      Ты откуда знаешь, что бесплатно? Веришь рекламе?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1339

      Lilipyt > zenit888 21 июня 2016, 02:02

      пфффф везде есть откаты, а ты можешь доказать, что он получал деньги?! Нет! Так, что ты устраиваешь демагогию!

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 21 июня 2016, 00:06

      Зато как улыбается !!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 21 июня 2016, 00:01

      Давайте теперь до одежки прицепимся!

      1
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      Рейтинг: +73

      MonTee > Serjoga 21 июня 2016, 00:11

      Почему же прицепимся. Я лично сразу заметил это, что он единственный в спортивном....

      3
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 20 июня 2016, 23:34

      В принципе, прав! Хотя, результат важнее. Если бы он был... Вернее есть, но не тот!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +52

      Евгений wolf 20 июня 2016, 22:42

      а стране не нравится как он тренирует сборную..но ему это не мешает

      4
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 20 июня 2016, 22:29

      За то качается лучше всех))

      2
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