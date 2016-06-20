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    Семак: «Никто ва-банк не идет, но нам нужно побеждать»

    Тренер сборной России Сергей Семак поделился своими ожиданиями перед игрой с Уэльсом.

    «Каждая игра ставит очередные задачи, сегодня нам нужно выигрывать, поэтому выставили максимально атакующий состав, который у нас есть. Одно из изменений в составе связано с состоянием здоровья Шатова, к большому сожалению. Никаких особых неожиданностей нет. Нам нужно играть, выигрывать, постарались выставить всех тех, кто может активно играть впереди, отдавать и забивать.

    Как сдержать Бэйла? Сдерживать нужно не только Бэйла. Бэйл – один из лидеров команды, но в целом, нам нужно ориентироваться на свою игру. Внимательно играть в обороне, не допускать ошибок – элементарные фразы, но насколько это получится нам сделать, увидим в самое ближайшее время.

    Нам сегодня действительно нужна только победа. Никто ва-банк не идет, нужно предельно надежно сыграть сзади, также постараться забить. Мы готовимся побеждать. Такое же настроение и у наших соперников, которых в принципе теоретически устроит ничья. Нам нужно немного больше. Сама игра по отношению, самоотдаче, желанию, движению будет схожа, обе команды будут умирать на поле», – заявил Семак.

    Источник: «Матч ТВ»

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    20.06.2016 21:45
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 21 июня 2016, 00:09

      Хорошо что ва-банк не пошли, а то вобще 10-0 было бы наверно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +92

      rusti2006 21 июня 2016, 00:02

      Не получилось

      0
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    • ...
      Рейтинг: +269

      Пчела 672 20 июня 2016, 23:33

      Никто вообще никуда не идёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +238

      Громит 20 июня 2016, 22:31

      Умирать? Я заметил..на 22 минуте сдохли..

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 20 июня 2016, 21:50

      там все с ума посходили??? забивать надо. ВА-банк. А то по нулям сыграют...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +358

      Финт > ljrljr0505 20 июня 2016, 22:50

      Да как так то,буду верить до конца

      1
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      Рейтинг: +15

      djsid > Финт 20 июня 2016, 22:52

      Во что верить?

      0
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      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Финт 21 июня 2016, 00:09

      Дно достигнуто, комментатор сказал.

      0
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