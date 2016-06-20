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    Пименов: «При игре на контратаках, скорее всего, проиграем Уэльсу»

    Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Руслан Пименов поделился своими ожиданиями от предстоящего матча подопечных Леонида Слуцкого со сборной Уэльса в рамках 3-го тура группового этапа Евро-2016. По мнению экс-футболиста, сборной России не стоит ввязываться в игру на контратаках.

    – Однозначно нам будет тяжело в матче с Уэльсом. Если мы поймаем свою игру, и будем контролировать мяч, тогда станут появляться моменты. К ним наша сборная должна подойти очень ответственно, потому что шансов забить будет не так много. Если реализуем что-то, тогда можем добиться победы, а если ввяжемся в игру на контратаках, скорее всего, проиграем. У соперника есть такие исполнители, как Бэйл и Рэмзи, с которыми в этом случае будет очень трудно.

    – По игре на чемпионате Европы вам больше понравилась наша команда или Уэльс?
    – Валлийцы. Об этом говорят и результаты этих сборных. У них есть козыри: Рэмси и Бэйл, командная игра и физическая готовность.

    – Все также отмечают хорошую физическую форму и у наших футболистов.

    – Она неплохая, но мы не готовы играть на таких скоростях, которые видим на этом турнире. Мы смотримся неплохо, но когда начинается игра на скоростях, мы по определенным причинам не выдерживаем. По каким? По уровню чемпионата. Нам не хватает матчей.

    – Перед встречей с Уэльсом специалисты строят прогнозы относительно изменений в составе. Какие корректировки нужно внести на ваш взгляд?

    – Слуцкий поменяет опорников. Я в этом уверен. Не могу сказать, что в двух предыдущих матчах тренер допустил ошибку, но мы сыграли неудовлетворительно. Мне кажется, на поле в этой зоне выйдут Глушаков и Широков. Уверен, Роман сможет выдержать весь матч за счет опыта и футбольной мысли. Может быть и в защитной линии выйдет кто-то другой.

    – Как думаете, у кого из нашей группы наименьшие шансы пройти в следующую стадию турнира?

    – Сейчас сложно об этом говорить, потому что ни одна сборная не обезопасила себя от вылета. Давайте заглянем в таблицу после завершения матчей в нашей группе. Но могу сказать, что сборная России не самая слабая в этой четверке.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.06.2016 14:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +51

      Conn 20 июня 2016, 20:22

      Думаю, что будет ничейный результат! Уверен на 200%!

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 20 июня 2016, 16:09

      Вот так вернее:"Скорее всего,проиграем Уэльсу"(

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