Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гэббидон: «У Уэльса появился шанс отомстить России»

    Бывший защитник сборной Уэльса Дэнни Гэббидон поделился своими ожиданиями от предстоящего матча Россия-Уэльс в рамках 3-го тура группового этапа Евро-2016. Экс-футболист надеется, что его сборная сможет отомстить России за поражение в стыковых матчах к Евро-2004.

    «Тогда мы провели против россиян отличный матч. Встреча прошла при очень холодной погоде, и нам удалось завершить матч со счетом 0:0. Но в ответной игре мы не смогли добиться необходимого результата. Я до сих пор не знаю, почему так произошло. Наверное, сказалось общее давление. Поражение со счетом 0:1 стало для нас всех катастрофой. После той встречи уже прошло много лет, но теперь у нас появился шанс отомстить сборной России. Нынешние игроки нашей сборной знают эту историю, а если нет, то я им обязательно напомню», – приводит слова Гэббидона официальный сайт федерации футбола Уэльса.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.06.2016 14:30
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +51

      Conn 20 июня 2016, 20:23

      "Мститель" хренов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 20 июня 2016, 18:59

      Гэббидон сказал, Уэльс ответил есть. Боюсь, это самый верный прогноз и мотивация на предстоящий матч.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      Totti11 20 июня 2016, 16:07

      Тогда сборная Уэльса была сильнее нынешней!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 июня 2016, 15:09

      вельс-грозная сила...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 20 июня 2016, 14:45

      Ну всё , теперь точно нам капец)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11