Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Девич: «Скажем так: я пока в «Рубине»

    Нападающий «Рубина» Марко Девич пока не знает, будет ли он искать новый клуб.

    «Посмотрим, пока готовимся к сезону. Надеюсь, в ближайшее время все будет более понятно. Скажем так: я пока здесь. С новым тренером пока не общались, успеем пообщаться сегодня. Отпуск прошел быстро. Чуть-чуть побыл в Сербии, чуть-чуть в Греции с семьей.

    Я думаю, что дальше у «Рубина» всe должно быть хорошо. Уверен, что команда в этом сезоне поднимется выше. Нужно хорошо подготовиться, надеемся, что будем больше радовать болельщиков, чем в прошлом сезоне», — сказал он.

    Источник: БИЗНЕС Online

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.06.2016 11:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11